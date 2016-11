Rottweil Vereine wollen ihr Stadtfest – ohne den Turm

Rottweil. Wegen der Flut an Terminen im kommenden Jahr war man im Gemeinderat ins Grübeln gekommen. Die CDU hatte schließlich aus Termin- und Kostengründen die Idee vorgebracht, bei der Einweihung des Thyssen-Krupp- Turms auch die Vereine einzubinden – und das Stadtfest quasi vorzuziehen. Zu dem Zeitpunkt war man übrigens noch von der Einweihung Mitte Mai ausgegangen. "Der Mai-Termin kann nicht gehalten werden, das wissen wir jetzt", sagt Oberbürgermeister Ralf Broß gestern Abend im Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss. Ein neuer Termin stehe aber noch nicht im Raum.

Wie dem auch sei: Die Verwaltung hatte den Auftrag, bei den Vereinen die Bereitschaft abzuklopfen, die Ereignisse zusammen zu legen – und das Ergebnis fiel eindeutig aus. Eva Moosmann von der Stadtverwaltung stellte dem Ausschuss gestern Abend die Auswertung der Umfrage vor, an der von 31 angeschriebenen Vereinen 26 teilgenommen hatten. "Können Sie sich grundsätzlich eine Verknüpfung der Eröffnung des Thyssen-Krupp-Testturms mit dem Stadtfest vorstellen?" Diese Frage beantworteten 21 Vereine mit Nein, vier stimmten mit Ja, einer enthielt sich.

Die Begründungen der Vereine sind vielschichtig. Zum einen geht es um die Wertigkeit des Stadtfests: "Es ist eine eigene Veranstaltung und soll das auch bleiben", "Das Stadtfest verliert dadurch", "Dann steht das Stadtfest nicht im Fokus, sondern der Turm", zitierte Eva Moosmann aus den Antworten. Mancher Verein kommt in Terminschwierigkeiten oder kann nach dem Narrentag nicht schon wieder eine große Helferschar mobilisieren. "Die Vereine können hier nur verlieren", lautete ein Statement angesichts der dann parallel stattfindenden Turmeröffnung. Und weil mancher eben auch dort zu Gast sein will, gehe nicht beides gleichzeitig. Nicht zuletzt heißt es: "Das Stadtfest gehört in die Innenstadt".