Rottweil Verein bietet Sport für jedes Alter

Für die Turnabteilung berichtete Karin Bacher von zwölf Gruppen. Angefangen beim Krabbelsport für Kinder ab einem Jahr bis zum Seniorenturnen. Im Kinderbereich gibt es vier Turngruppen und eine Jazzgarde in Kooperation mit der Burgnarrenzunft. Die Erwachsenen können sich bei Step-Aerobic, in zwei Walkinggruppen, beim Yoga, Frauenturnen, Seniorinnenturnen und bei den Jedermannsturnern fit halten. Insgesamt nehmen circa 130 Kinder und Erwachsene teil. Übungsleiter werden immer wieder gesucht.

Einen umfassenden Bericht über die Aktivitäten der Handballspielgemeinschaft (HSG) Frittlingen – Neufra lieferte Viktor Deines als Abteilungsleiter Handball. Zurzeit gibt es 13 Mannschaften mit 116 Kindern, 16 Jugendlichen und 48 Erwachsenen sowie 22 Trainer. Neben dem Handballrundenspiel beteiligte sich die HSG an Freizeitturnieren, der Handballaktionstag ist in beiden Orten an den Grundschulen etabliert. Zudem war sie Ausrichter für Jugend trainiert für Olympia, und das Käseessen am Karfreitag findet immer guten Anklang.

Ein Höhepunkt für die letztjährige D-Jugend männlich war kürzlich die Rottweiler Sportlerehrung. Die Mannschaft ist in der vergangenen Saison ungeschlagener Meister geworden. Aktuell wird etwa für die Frauenmannschaft ein Trainer gesucht.

Dominik Bordt vertritt die Tennisabteilung des TV Neufra. Sie hatte in der vorigen Runde acht Mannschaften am Start, wobei die Damenmannschaft in der höchsten Liga des Bezirks einen zweiten Platz erreichte. Die Jugend hatte an Jugend trainiert für Olympia teilgenommen. Donnerstags trainiert die Breitensportgruppe ohne Rundenteilnahme, hier gibt es noch Kapazität für neue Spieler. Auch im Kinderbereich ist ein Zuwachs zu verzeichnen. Drei Trainer betreuen derzeit über 35 Kinder.

Der Abteilungsleiter der Wandergruppe, Martin Engeßer, berichtete, dass zehn Wanderungen mit durchschnittlich je zehn Teilnehmern stattfanden. Darunter zwei dreitägige Touren – im großen Lautertal sowie in den Alpen auf die Imster Muttekopfhütte. Auch 2017 sind wieder Familienwanderungen geplant. Vorsitzender Kopf erklärte, er sei stolz auf die Wandergruppe, eine Abteilung, auf die wohl viele benachbarte Vereine mit Interesse blicken würden.

Für den Jugendausschuss berichtete Janine Maier von zwei Veranstaltungen: ein Erlebniswochenende während des Neufraer Ferienprogramms sowie eine Wanderung zum Aquasol. Bei den Wahlen wurden Vorsitzender Andreas Kopf, Kassenwart Heinz Schäfer und Beisitzerin Linda Engesser wurden einstimmig wiedergewählt.

Mit 505 Mitgliedern ist der TV Neufra ein gut aufgestellter Verein, der sich mit viel Engagement in die Vereinsgemeinschaft einbringt. Dies war laut Mitteilung den Dankesworten von Ortsvorsteher Willi Schaumann und Rainer Pfautsch als Vertreter der Vereinsgemeinschaft zu entnehmen.

Der TV Neufra zeichnete verdiente Mitglieder aus. So begann Alexander Butsch bereits mit 14 Jahren seine Karriere als Handballtrainer. Aaron Hoffmann ist Schiedsrichter, Trainer und Beisitzer in der HSG. André Angele engagierte sich dort als Trainer und Schriftführer – jetzt hat er aufgehört – und Peter Roscic ist seit fünf Jahren Beisitzer im Tennisaussschuss und seit 2016 stellvertretender Vorsitzender. Sie alle erhielten die bronzene Ehrennadel des Vereins. Michaela Halder ist seit über zehn Jahren Kassiererin der Tennisabteilung, wofür ihr die Ehrung mit der silbernen TV-Nadel zustand. Ebenso wie Alexandra Kopf, die seit zehn Jahren Übungsleiterin in Turngruppen ist. Gold für seine Tätigkeiten als Jugendwart und stellvertretender Vorsitzender der Tennisabteilung seit 2006 erhielt Rainer Christ. Zudem gab es Gold für Nadja Halder, Übungsleiterin im Krabbelsport und seit zehn Jahren Schriftführerin der Tennisabteilung. Schon mit allen Vereinsehrungen ausgezeichnet, erhielt Inge Dora als Leiterin der Jedermannsturner und der Walkinggruppe die bronzenen Ehrennadel des Schwäbischen Turnerbundes.