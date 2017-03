Rottweil Verband würdigt Einsatz

Für seine Verdienste um die Bürgerwehr Rottweil wurde dabei Walter Holpp mit der Verdienstmedaille in Bronze des württembergischen Schützenverbandes geehrt. Holpp ist Gründungsmitglied und hat beim Bau der Schießsportanlage mit über 1000 ehrenamtlichen Arbeitsstunden einen großes Anteil zum Gelingen beigetragen. Bei der Sanierung des Vereinshauses war er zudem ein engagierter Helfer und auch beim Stadtfest sowie anderen Vereinsfesten immer dabei. Auch die Teilnahme an Festumzügen sei ihm sehr wichtig, heißt es in der Pressemitteilung der Bürgerwehr.

Ulrich Schuler erhielt in Schramberg das Ehrenzeichen in Gold des Bezirks Schwarzwald-Hohenzollern. Er hat jahrelang bei den Arbeiten am Schießsportplatz mitgewirkt. Auf Ulrich Schuler sei immer Verlass, wenn es um das Wohl der Bürgerwehr gehe, würdigt der Verein Schulers Einsatz.