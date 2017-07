Rottweil Vandalen scharf auf Turm-Kissen

Diebe haben Kissen abgetrennt und entwendet. Die Stadtverwaltung hat jetzt sämtliche Kissen eingesammelt, um sie zusätzlich sichern zu lassen. Die Kissen auf den Bänken der Schülerfima couchfactory sind mit mit Schrauben an den Bänken befestigt, um vorzeitigem Schwund vorzubeugen.

Bereits am ersten Wochenende wurden nun vier Bezüge zerschnitten und die Kissen von den Bänken abgetrennt. Offenbar hatten es die Diebe auf Motive der Rottweiler Türme abgesehen, denn unbedruckte Kissen blieben unversehrt. Eigentlich sollen die Bänke bis zur Turmeröffnung in der Stadt Passanten zum Verweilen in der Hochbrücktorstraße einladen. Übrigens: Im Herbst sollen die Bänke für einen guten Zweck versteigert werden.