Rottweil Unwetter und Feuer halten Helfer auf Trab

Es ist indes nicht der einzige Einsatz für die Rottweiler Wehr. In Rottweil und den Ortsteilen Altstadt und Göllsdorf tobt ab 15.30 Uhr ein Unwetter, wie man es nicht alle Jahre erlebt. Stadtbrandmeister Frank Müller sagt unserer Zeitung, ein Unwetter ähnlichen Ausmaßes habe es zuletzt im September vor vier Jahren während des Stadtfests gegeben. "Ein punktuelles Wetterphänomen."

Mehrere Bäume werden entwurzelt, große Äste abgerissen, einzelne Bäume fallen auf Autos. Menschen werden nicht verletzt.

Im Bockshof, wo das Rottweiler Zimmertheater zurzeit sein Sommerstück "My Fair Lady" aufführt, tobt sich der Sturm aus. Am Abend sollte es eine weitere Vorstellung geben. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung ja sowieso in die Theaterräume verlegt. Dieses Mal kommt ein weiterer Grund dazu. Der Kastanienbaum, der in der Nähe der Tribüne steht, verliert durch heftige Winde einen dicken Ast. Die Tribüne wird in Mitleidenschaft gezogen.

In der Altstadt oder in Göllsdorf gibt es für die Helfer ebenfalls etwas zu tun. Insgesamt rückt die Wehr mehr als 14-mal aus. 35 Einsatzkräfte sind mehrere Stunden beschäftigt, um die Spuren des Unwetters zu beseitigen. B rand in Göllsdorf: Am Sonntagmorgen geht es weiter. In einem Nebengebäude an der Ortsrandlage von Göllsdorf ist ein Brand ausgebrochen. Was zunächst als Gartenhausbrand gemeldet wird, entpuppt sich als Feuer in einem stattlichen zweistöckigen Gebäude mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Weitere Kräfte werden nachalarmiert. Insgesamt 54 Einsatzkräfte der Feuerwehrabteilungen Rottweil, Altstadt, Göllsdorf und Feckenhausen sind schließlich vor Ort, um den Brand zu bekämpfen. Eine heikle Situation. Nicht nur wegen der Fotovoltaikanlage. Das Dach selbst besteht aus Blech und muss aufgeschnitten werden. Auch müssen das Wohnhaus und die Gebäude daneben geschützt werden. Die Bewohner bleiben unverletzt, ein Feuerwehrmann knickt sich den Fuß um und verletzt sich leicht.

Die Brandursache gibt Rätsel auf. Möglicherweise hat es mit einem Oldtimer zu tun, der erst vor zwei Tagen im Gebäude untergestellt wurde, so die Vermutung. Brandsachverständige der Polizei werden am heutigen Montag den Brandort weiter untersuchen.