Rottweil. Vermutlich beim Ausparken hat in Rottweil ein unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 9 und 11 Uhr auf dem Parkplatz Groß’sche Wiese einen weißen VW Golf beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, suchte der Unbekannte das Weite. Hinweise nimmt die Polizei in Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.