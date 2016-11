Rottweil Unerwünschter Besuch: Bei Party fließt Blut

Während einer privaten Feier in einem Lokal in Rottweil ist es laut Polizeibericht in der Nacht zum Samstag zwischen den geladenen Gästen und drei zufällig teilnehmenden Männern zu Spannungen gekommen, da sich die drei nach einigen Gläsern Bier offenbar sehr aggressiv verhalten haben.

Eine Raucherpause nutzten die anderen Gäste, das Trio nicht mehr ins Gebäude zu lassen. Daraus entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit, der schließlich eskalierte. Dabei soll einer aus der Dreiergruppe einem Kontrahenten mit einem Teleskopschlagstock einen Schlag gegen den Kopf verpasst haben.

In einem größeren Gerangel wurden insgesamt vier Personen zum Teil mittelschwer verletzt. Bei den Beschuldigten handelt es sich um drei Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren. Während zwei von ihnen noch am Tatort waren, als die Polizei eintraf, hatte sich der mit dem Schlagstock bereits entfernt. Seine Identität ist der Polizei jedoch bekannt. Seine beiden Komplizen standen deutlich unter Alkoholeinfluss.