Rottweil Undurchsichtiges Spiel mit Hängebrücke

Wie ebenfalls bekannt geworden ist, gibt es seit Längerem ernsthafte Gespräche zwischen der Verwaltungsspitze und Joachim Glatthaar. Diese sollen mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Monate zurückreichen.

Joachim Glatthaar sagt dem Schwarzwälder Boten gegenüber, er sehe sich nicht als Konkurrent, sondern als Teil eines Teams, das die Brücke realisieren möchte. Und das bereits von Anfang an. In einem zweiten Telefonat bekräftigt er, dass Günter Eber­hardt federführend in diesem Projekt zu sehen sei. Dies festzustellen, sei ihm sehr wichtig. "Günter Eberhardt ist der Vater der Hängebrücke. Er hat sich sehr, sehr stark eingesetzt, ohne Eber­hardt würde es diese Brücke nicht geben", so Glatthaar. Er verweist darauf, er habe sich als einziger Nicht-Rottweiler in einer der Bürgerversammlungen für das Brückenprojekt ausgesprochen.

Den Kontakt zu Glatthaar stellt Günter Eberhardt anders dar. Es habe zwar früh lose Gespräche gegeben. Von einer Kooperation oder Partnerschaft könne keine Rede sein. Eberhardt verweist darauf, dass er eine Liste mit Interessenten führe, die sich in das Projekt einbringen wollen. Projektpartnerschaften seien noch nicht abgeschlossen worden. Ob er mit dem Waldmössinger Unternehmer eine Partnerschaft eingehen werde, darüber wollte er sich nicht äußern.

Eberhardt sagt, er sei höchst irritiert, wie mit ihm seitens der Stadtverwaltung umgegangen werde. Er verweist auf die Vorleistungen, darauf, dass er und sein Team alle Punkte wie im Zeitplan mit der Stadtverwaltung vereinbart, abgearbeitet hätten. "Diese Hängebrücke braucht ein starkes Fundament. Das Fundament sind Vertrauen, Ehrlichkeit und Loyalität." Dieses Urvertrauen vermisse er. Er sagt, es sei höchste Zeit, sich an einen Tisch zu setzen und " sich gegenseitig Vertrauen und Loyalität zu schwören." Ein Treffen soll es in der Tat sehr bald geben. Indes mit Glatthaar. Am Montag soll es zu einer Runde mit Spitzen der Stadtverwaltung sowie Günter Eberhardt und Joachim Glatthaar kommen. Eber­hardt will das nicht öffentlich kommentieren. Er sagt: "Ich glaube an die Brücke und ich bin überzeugt, sie wird richtig gut."

Die Frage ist, woran die Stadt glaubt, die nun einen zweiten Investor aus dem Hut gezaubert hat. Die Frage ist auch, wie lange Günter Eber­hardt sich das gefallen lässt. Und ob vielleicht das das Ziel der Stadtverwaltung ist: den einen Investor loszuwerden, um mit dem anderen an das Ziel zu kommen, die vermutlich längste Hängebrücke der Welt zu bauen. Die Frage aller Fragen jedoch ist: Ob man so, wie es Oberbürgermeister Ralf Broß macht, mit Leuten umspringt, die in der Stadt investieren wollen. Egal, wie das nun ausgeht: Günter Eber­hardt wird einiges zu erzählen haben.