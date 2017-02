Rottweil Und der Narrensamen mischt kräftig mit

Bunt ging es auch in Neukirch zu, wo sich die Narrenschar um 14 Uhr in Bewegung setzte und angeführt von der Musikkapelle in Richtung Ortsmitte zog. Auch der Altstädter Narrensprung lockte gestern viele Besucher an. Zu den Klängen des Narrenmarsches, gespielt vom Musikverein Frohsinn, zogen die Kleidlesträger bis zum Hotel Bären.

In Neufra amüsierten sich die Narren prächtig, als die Kinder zum Kinderball begleitet wurden. Angekommen in der Turnhalle sind die Piraten, Prinzessinnen, Kühe und Panzerknacker von Krümelmonster-Feen mit Würstchen gestärkt worden, bevor das närrische Tanzen begann.

Nicht weniger als zwei Kinder- und zwei Erwachsenen-Rössle sowie ein Strohbär begleiteten den Narrensprung in Göllsdorf mit dem Musikverein und nahezu allen Rottweiler Narrenfiguren.