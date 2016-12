Rottweil Und dann letzte Hürde Hausanschluss

Rottweil. Das weiß auch Bernhard Ginter, Regiomanager und zentraler Projektkoordinator der Telekom für den Vertrieb im Rahmen des Landkreisprojekts. Wenn das Breitband vor "Ort" in die Spur gebracht ist, müssten die Haushalte eigentlich postwendend versorgt werden können. Dann ist für die Freischaltung einer höheren Leistung die Buchung des Kunden bei der Telekom maßgebend.

Eigentlich! Zuweilen müssen Kunden verdutzt zur Kenntnis nehmen, dass es die mehrfach angekündigte "Schalte" – zum Beispiel durch Nachrichten übers Handy mit der Info "freuen Sie sich.... am Tag X spätestens bis 21 Uhr ist es soweit" – doch nicht gab. Der dafür an den Internet-Router angeschlossene Fernseher reagiert zwar, aber auf der herkömmlichen zwölf- bis 16Mbit/s-Basis und damit weit weg von den bestellten 50Mbit/s, und somit fernsehuntauglich. Ein Problem könnte sein, dass bei größerer Nachfrage die Zugangs-Ports an den meist nur bis zu wenigen hundert Metern von den Häusern entfernten neuen Schaltkästen ((Vermittlungsstellen) für Übertragungsbandbreiten kapazitätsmäßig einer Erweiterung bedürfen. In Einzelfällen verweist die Telekom auch auf eine "komplexe technische Problematik" zu der ein aufwendiger Technikereinsatz notwendig ist.

Projektkoordinator Ginter legt großen Wert auf die Feststellung, dass Problemstellungen mit den Kunden ausreichend kommuniziert werden. Das ist aber nicht immer ganz einfach, wenn ein Kunde versucht, die Problemstellung über den standardisierten Callcenter-Service zu Gehör zu bringen. Nicht der Eindruck, dass weit weg vom Ort des Problems die Kompetenz fehlte, verärgert bei diesem Lösungsversuch häufig, sondern das Gefühl, dass das vorgebrachte Anliegen im "World Wide Web" des Telekommunikationsanbieters zu einer Nummer unter vielen mutiert.