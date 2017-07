Rottweil Umzugspläne zunächst auf Eis gelegt

Kreis erntet für Unterbringungs-Rochade viel Kritik

Ute Bott, die im Neckartal in Rottweil ein Wohnheim für Flüchtlinge betreibt, hatte vor einigen Wochen – nach Bekanntwerden der Umzugspläne – auf sich daraus ergebende äußerst schwierige Situationen der Betroffenen verwiesen und dafür einiges an Zustimmung erfahren. So sollte eine größere Zahl der Neckartal-Bewohner nach Lauterbach umgesiedelt werden. Für die dafür zu platzierenden etwa 50 Personen aus dem Haus am Rottweiler Stadtkern seien die räumlichen Verhältnisse viel zu beengt, reklamierte Bott. Andere verwiesen auf die besonderen Betreuungsnotwendigkeiten, die sich abseits des Stadtgebiets deutlich komplizierter gestalten würden.

Hamann wiederum hatte vor einigen Wochen auf die Sachzwänge beim Landkreis verwiesen. Den momentanen Unterbringungsbedarf könne man mit dem teilweise auch sehr langfristig angemieteten Wohnraum gut befriedigen. Dazu halte man eine Wohnraumreserve von etwa 200 Plätzen für nicht auszuschließende wieder stärkere Zugänge an Flüchtlingen vor. Eine weitere Wohnraumbeschaffung – zum Beispiel in Rottweil – sei deshalb nicht opportun. Deshalb komme man an der ins Auge gefassten Lösung nicht vorbei.