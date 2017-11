Rottweil Umzug der Feuerwehr wird vorbereitet

"Die neue Feuerwache ist ganz toll geworden. Wir haben viel mehr Platz, und man kann arbeiten", schwärmt Volkmar Caduff, Kommandant der Abteilung Rottweil. Die Feuerwehr steht quasi seit Wochen in den Startlöchern für den Umzug –­ der sich allerdings weiterhin verzögert. Noch immer sind Kleinigkeiten am Bau zu tun, und die Wehr kann erst komplett umziehen, wenn alles perfekt funktioniert, denn im Ernstfall zählt jede Sekunde. Und so heißt es nun wohl, noch etwas zu warten.

Umzugsarbeiten laufen dennoch. Und auch die künftige Organisation der Einsatzkräfte ist bereits in trockenen Tüchern, wie Volkmar Caduff wissen lässt. Die Abteilung Rottweil ist aus organisatorischen Gründen in fünf Löschzüge, zu denen auch Altstadt und Bühlingen zählen, aufgeteilt. "Sonst wären es einfach zu viele Leute. Es geht ja auch um die Kameradschaftspflege, und da sind 25 Leute pro Löschzug optimal", sagt Caduff. Apropos Kameradschaftspflege: die Feuerwehrleute freuen sich über das schmucke Florianstüble mit eigener Küche und ausreichend Sitzplätzen. Aber auch dies müsse noch fertig eingerichtet werden, so Caduff. Man sei dabei.

Aber nicht nur in Löschzüge ist die Wehr eingeteilt, sondern auch in sogenannte Schleifen, auf die es im Einsatzfall ankommt. Die Löschzüge eins bis drei sind in zwei Alarmschleifen aufgeteilt, die abwechselnd alarmiert werden – außer es ist ein Großeinsatz, dann wird komplett alarmiert.