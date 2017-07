Rottweil Umfrage zum Fahrradklima: Interesse größer als gedacht

Ohne den Detailergebnissen vorgreifen zu wollen, betont der AK Radkultur in seiner Pressemitteilung, dass die Fragebögen eine "wahre Fundgrube für konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Radmobilität in Rottweil sind". Viele hätten sich die Mühe gemacht, die Ankreuzfragen um eigene Anregungen zu ergänzen. Dabei sei es um konkrete Schwachpunkte im Radnetz wie Kreuzungsbereiche oder Kreisverkehre, gegangen. Der Wunsch nach mehr Sicherheit sei am häufigsten gefordert worden.

Einige hätten angeregt von ihren Zweiraderlebnissen in Holland berichtet, wo der Radverkehr schon lange kultiviert werde. Andere gestanden, dass sie zu ihrem Selbstschutz in Rottweil ab und an auf Gehwege ausweichten.