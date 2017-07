Rottweil Überraschung: altes Bild neu entdeckt

Auf der Rückseite sieht man ebenfalls ein Bild, das die Heilige Katharina und die Heilige Barbara zeigt. Es handelt sich um einen beidseitig bemalten Flügel von einem Flügelaltar. Nachdem das Münster barockisiert wurde, sind nur der Nikolausaltar und der Petrus­altar aus dem alten Bestand des Münsters erhalten geblieben. Die restliche Ausstattung, die heute zu sehen ist, hat Carl Alexander von Heideloff um 1841 auf dem Kunstmarkt, meist in Bayern, eingekauft, als das Münster wieder im gotischen Stil erscheinen sollte.

Der gekaufte Altarflügel wurde so gerahmt, dass nur die Seite mit der Geburt Jesu zu sehen war. Man ging damals recht forsch an die Kunstwerke heran. Das alte Hochaltarbild des Münsters etwa hatte man zersägt und in mehreren Einzelteilen verkauft. Was im Münster davon erhalten blieb, sind nur zwei kleine, zusammengeleimte Teilstücke, wunderschöne Engel mit der nachträglich auf den Sägeschnitt gemalten Monstranz.

Das aktuell wieder entdeckte Bild hat die letzten Jahrzehnte sicher niemand gesehen, es wurde aber schon einmal in früherer Zeit ausgebessert. Das sieht man im Bereich des grünen Mantels der Heiligen Katharina von der Mitte des Bildes bis hinunter zum Saum links. Auch der untere Teil des Faltenwurfs vom roten Gewand der Heiligen Barbara wurde einmal übermalt. Wann das war, entzieht sich derzeit der Kenntnis.

Dass es sich bei den beiden Bildern auf der Vorder- und Rückseite des ehemaligen Altarflügels um denselben Maler handelt, sieht man beim Vergleich des Faltenwurfs beim Heiligen Josef auf dem Weihnachtsbild mit dem Faltenwurf auf den Kleidern von Katharina und Barbara. Auch Nase, Augenbrauen, Mund (Grübchen von Nase zu Oberlippe) und Finger sind in derselben Weise gemalt. Die Restauratorin Gräfin Alexandra von Schwerin sagt, dass auch hier nur gereinigt und die Substanz gefestigt werde. Die Reinigung sei notwendig, weil sich im Schmutz häufig Schimmel ansiedele.