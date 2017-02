Rottweil Über "Verantwortung und Vertrauen"

Klaus Mertes wurde Anfang 2010 einer breiten Öffentlichkeit bekannt: Die Aufdeckung sexuellen und physischen Missbrauchs junger Menschen an seiner traditionellen Schule, dem Canisius-Kolleg in Berlin, ist er als Rektor offensiv angegangen und hat dazu beigetragen, dass das langjährige Schweigen gebrochen wurde. Und so stehen diese beiden Begriffe Verantwortung und Vertrauen für die zum Teil auch schmerzhaften Erfahrungen, die er bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche gesammelt hat. Kooperationspartner ist die katholische Erwachsenenbildung Kreis Rottweil.

Der Vortrag findet in der Business School Alb-Schwarzwald, Wilhelmshall 36 in Rottweil statt. Der Eintritt ist frei, jedoch ist aufgrund der begrenzten Platzkapazität eine Anmeldung unbedingt erforderlich unter Telefon 07426/9 31 98 75 oder E-Mail u.villing@bs-as.de.