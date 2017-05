Rottweil Über Musikvideos zum Sozialdienst

Rottweil. Der Sozialdienst, der von der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn betrieben wird, steht allen selbstständig Lebenden mit Hörschädigung in den Kreisen Rottweil, Tuttlingen, Zollern­alb und Freudenstadt offen, wenn sie Hilfe und Unterstützung in allgemeinen Lebensfragen und insbesondere im Schriftverkehr mit Behörden und Ämtern brauchen. Das kostenlose Beratungsangebot umfasst Sprechstunden im Haus St. Antonius in Rottweil, Johanniterstraße 35 (montags 14.30 bis 18 Uhr) sowie in den anderen Landkreisen. Mit Videokamera ist nach Terminabsprache auch ein Live-Gespräch möglich. Die Verständigung erfolgt in der Regel über Gebärdensprache.

Nora Auber hat ein Duales Studium an der DHBW Villingen-Schwenningen im Studiengang Soziale Arbeit absolviert. Ihr Ausbildungsunternehmen war die Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn. Schon in Vorpraktikum und Studium kam sie in der Seniorenbegleitung oder bei Freizeitangeboten mit hörgeschädigten Menschen in Kontakt. In den Praxisphasen ihres Studiums lernte sie das Haus St. Antonius und den Sozialdienst für hörgeschädigten Menschen kennen und erlernte Gebärdensprache. "Die Menschen mit einer Hörbehinderung sollen weiterhin eine Ansprechperson haben, zu der sie freiwillig und ohne Barrieren gehen können. Sie sollen verstanden werden und für ihre Anliegen und Probleme Unterstützung bekommen", betont Nora Auber. Dabei seien die Mitwirkung der Betroffenen wichtig auch für die Eigenständigkeit.

Erstes Interesse an der Gebärdensprache weckten bei Nora Auber übrigens Musikvideos mit Gebärden. "Da stand für mich fest, dass ich auch Gebärdensprache lernen will."