Rottweil Über Kunst und Leben

Rottweil (sms). Am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni, ist das "Wochenende der offenen Tür". Nach Stationen in Freiburg, Berlin, Karlsruhe und Stuttgart seit 1999 kam Burkard im Jahr 2012 in die Heimat zurück und richtete sich sein Atelier in der Flöttlinstorstraße ein. Hier arbeitet er, präsentiert aber auch seine vielfältigen Arbeiten.

Seine erste Einzelausstellung hatte Burkard Anfang des Jahrtausends in Staufen- Grunern im "Haus der modernen Kunst", wo er im Zuge seines Kunststudiums und seines ersten Ateliers in einem Weinort bei Freiburg im Kaiserstuhl entdeckt wurde. Seither nahm er an diversen Einzelausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland teil.

Frank Burkard ist Vertreter der "klassischen Moderne". Sein individuell entwickelter konkret-konstruktiver Stil lässt immer wieder aber auch sehr emotionale Impulse zu.