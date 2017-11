Rottweil Über das Ideal eines Staates

Als das stürmische und regnerische Wetter sich beruhigt hatte, konnte die Gruppe in der Pause vor der Aufführung noch einen kurzen Rundgang durch die reizvolle Altstadt unternehmen und das tiefe Aare-Tal an der Brücke mit dem Schwarzen Turm betrachten, in den ein Stein vom Rottweiler Schwarzen Tor eingefügt ist.

Der ältesten Städtepartnerschaft Deutschlands, die seit 1913 gepflegt wird, begegnete man auch an einer "Freundschaftslinde" vor dem prächtigen "Lateinschulhaus" mit seinen Fassaden-Fresken aus dem Frühbarock. Illusionistisch, als wären es Nischenfiguren, sind dort die sieben freien Künste als Personifikationen dargestellt und Inschriften zu lesen in Hebräisch, Altgriechisch und Latein, symbolisch für das, was in dieser Schule gelehrt wurde.

Pastoralreferent Simon Meier, Gemeindeleiter der katholischen Gemeinde, dankte für das beeindruckende Spiel und Beate Vöhringer für das Orgelspiel, bei dem auch Stücke aus dem 16. Jahrhundert erklungen sind.

Die Rottweiler dankten wiederum für die Gastfreundschaft, mit der sie wieder empfangen worden sind. Dies seien wirklich Zeichen der Freundschaft zwischen Brugg und Rottweil.

Am Samstag, 25. November, um 18 Uhr steht nun die erste Aufführung in Rottweil bevor. Zum ersten Mal zeigt die Gruppe ein Stück in der Basilika St. Pelagius in Rottweil-Altstadt (Orgel: Beate Vöhringer). Am Mittwoch, 7. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 11. März, um 17 Uhr, folgen weitere Aufführungen in Rottweil im neu renovierten Heilig-Kreuz-Münster. Eine Gastspielreise führt die Gruppe im Mai ins Rheinland, wo am Freitag, 11. Mai, in Heimerzheim in der Maria-Magdalena-Kirche das Mysterienspiel gezeigt wird. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden wird gebeten.

Weitere Informationen: www.mysterienspiel.de