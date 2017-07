Rottweil Tuttlingen hatte keine Chance

Ob das auch damit zusammenhängt, dass in einem Akt der Verzweiflung ein gutes Dutzend Polizisten sich vor einem Jahr der Presse, dem Schwarzwälder Boten in Rottweil, anvertraute, die Missstände im Präsidium offen legte und die durch Grün-Rot im Jahr 2014 implementierte Strukturreform heftig kritisierte? Könnte das Aus von Tuttlingen also auch als Strafaktion gegen aus Sicht der Polizeiführung aufsässige Mitarbeiter aufgefasst werden? Diese Fragen werden wohl unbeantwortet bleiben.

Nicht bestätigen könne er, Vogler, die Information, Landespolizeipräsident Klotter habe vor Führungskräften den Beschluss der Regierungsfraktionen kritisiert und angedeutet, das nicht akzeptieren zu wollen. Polizeigewerkschaftler Vogler sieht die Lösung, die ab dem Jahr 2020 zum Tragen kommen soll, ebenfalls äußerst kritisch. Konstanz passe nicht zur Region. Es wäre besser gewesen, man hätte hier ein weiteres Präsidium gebildet. Vogler kommt auf eine Idee des früheren Innenministers Frieder Birzele (SPD) aus den 90er- Jahren zurück. Demnach sollten die Kreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar eine Polizeizentrale bilden.

Um so schmerzlicher wird es von Vogler und dem Tuttlinger Oberbürgermeister Michael Beck empfunden, dass die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sich nicht untereinander abgestimmt und es der Politik damit einfach gemacht habe, Tuttlingen auszubooten. Beck sagt, "es wäre schön gewesen, wenn die Region hier mit einer Stimme gesprochen hätte." Er spielt damit auf das Vorpreschen seiner OB-Kollegen in Rottweil, Ralf Broß, und Villingen-Schwenningen, Rupert Kubon, an, die gegenüber der Landesregierung ihre Stadt als neue Polizeizentrale ins Spiel gebracht hatten. Als Ersatz für Tuttlingen.