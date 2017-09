Rottweil Turmtickets heiß begehrt: Die Glücklichen stehen fest

Rottweil. Diese Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen: Seit wir an dieser Stelle berichtet haben, dass der "Schwarzwälder Bote" exklusive Tickets für die Besucherplattform des Thyssen-Krupp-Aufzugstestturms in Rottweil an die Leser verlost, quillt unser Postfach täglich über: sowohl das elektronische, als auch der ganz reale Postkasten. Per Mail, per Postkarte und via Facebook haben uns knapp 3000 Einsendungen zu unserer großen Verlosungsaktion erreicht. Der Blick von der höchsten Besucherplattform Deutschlands – er ist höchst begehrt.