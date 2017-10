Rottweil Turmgeschichten mit Sprengkraft

Mit ihren modernen Entwürfen für die Darstellung der vier Temperamente – der sture Esel als Melancholiker, der fidele Mops als Optimist, der Stier als Choleriker und das Walross als Verkörperung des Phlegmatikers – hatte Klaiber-Kasper einen Wettbewerb gewonnen. Es blieb übrigens nicht bei dem einen Auftrag der Kirche in Rottweil. 1968 fertigte sie ebenfalls die Wasserspeier von Sankt Pelagius in der Altstadt.

Hochturmgasse 21 als feste Adresse

Ebenfalls in der luftigen Höhe von knapp 35 Metern verbrachte Mathilde Karrais den Großteil ihres Lebens in Rottweil. Ihrer Wohnung unterm Dach des 54 Meter hohen Hochturms fehlten fließendes Wasser und eine Toilette. Nur Strom hatte die Stadt als Eigentümerin in der ehemaligen Türmerwohnung in der Hochturmgasse 21 verlegen lassen. So ließen sich Küche und Schlafraum wenigstens mit einer elektrischen Birne erhellen. Seit 1936 war Karrais Witwe und behielt die Turmadresse bei, wie das Rottweiler Adressbuch von 1954 bezeugt. "Die Wohnung im Hochturm gehörte der Stadt ebenso wie die einfache Behausung im Schwarzen Tor", weiß Winfried Hecht zu berichten. "Dort ging es eben sehr einfach zu, nicht so feudal wie in der Villa Duttenhofer." Karrais‘ müssen seinerzeit einfache Leute gewesen sein, zeigten sie doch um die Jahrhundertwende an Weihnachten ein kleines Kripple gegen Eintritt und sorgten damit für eine Nebeneinkunft.

Mathilde Karrais war übrigens die letzte Bewohnerin des Hochturms. Ihre Wohnung aber wurde bis in die 60er Jahre noch von Jugendgruppen genutzt. Wer heute auf den Hochturm steigt, gelangt in ihre Küche und kann erahnen, wie einfach es dort oben zuging.

An den Bau einer Turmwohnung dachte Franz Josef Hopt sicher nicht, als er zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Stadt den Neutorturm abkaufte. Der Zimmermann brach das auch Hexenturm genannte Bauwerk im Jahr 1820 ab und baute auf dessen Fundamenten das heute noch erhaltene Haus Neutorstraße 2.

Eine rätselhafte Frauenmaske

Beim Abbruch fand sich eine steinerne Frauenmaske, darunter das Initial C sowie ein Mühlrad. Carl v. Langen, damals Chronist der Rottweiler Stadtgeschichtete, schrieb die Maske der ehemaligen Rottweiler Bürgerin Cordula Müllerin zu. Diese wurde 1648 als Hexe angeklagt und im Neutorturm gefangen gehalten. Sie solle, so lautete die Anklage, einen Rottweiler Ratsherren und angesehenen Bürger angeblasen haben. Dieser sei daraufhin erkrankt, wurde ihr unterstellt. Doch Cordula Müllerin gelang die Flucht aus dem Turm.

Das in ihrer Abwesenheit abgehaltene Gerichtsverfahren stellte ihre Unschuld fest. Cordula Müllerin wurde rehabilitiert und erhielt ihr zuvor eingezogenes Vermögen, die Mühle im Neckartal, zurück. Der letzte in Rottweil abgehaltene Hexenprozess ist einer der wenigen, die glimpflich ausgingen. Ob die Maske wirklich Cordula Müllerin darstellt, ist bis heute ungeklärt. Zu sehen ist sie im Museum Lorenzkapelle.

Beileibe nicht alle Türme in Rottweil waren in der Vergangenheit bewohnt. So mancher diente nur als Lager. So wie die zwei Pulvertürme im Stadtgebiet, von denen einer im Bockshof erhalten ist. Wie ihr Name bereits andeutet, wurde im Inneren Schwarzpulver für bewaffnete Auseinandersetzungen innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen gelagert.

Ein Unikum dürfte die konfessionelle Trennung der Munition gewesen sein. Seit der Reformation dienten beim stehenden Heer des Schwäbischen Kreises Katholiken und Protestanten. Den katholischen Truppen war dabei nicht ganz wohl. Schließlich bestand die Gefahr, dass eine Truppe gegen die anderen antreten muss. Zwei Lagerstätten für Munition schienen geboten.

Evangelisches und katholisches Pulver

Warum also nicht im einen Turm Pulver für die Evangelischen und im anderen für die Katholiken lagern? Gesagt getan: Im Bockshof hatten die Katholiken ihre Pulvervorräte. Die evangelische Munition ruhte im zweiten Pulverturm, etwa 30 Meter unterhalb des Hochturms. Ob die Sprengkraft beider unterschiedlich war, ist nicht überliefert.