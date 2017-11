Rottweil Turmfest lässt das Stadtfest plötzlich blass aussehen

Die CDU-Fraktion hatte an die Verwaltung den Antrag gestellt, zu prüfen, wie das Stadtfest gründlich aufgepimpt werden kann. Mit Elementen des zurückliegenden Turmfestes könne die Attraktivität nach Ansicht der CDU deutlich gesteigert werden. CDU-Stadträtin Monika Hugger nannte die Einbeziehung des Hauptstraßenkreuzes, die Übernahme von Teilen der beim Turmfest so gut gelungenen "Zeitreise" oder die Einbindung von Schaustellern des Volksfests – das ohnehin etwas dahin darbe – als Möglichkeiten.

Ihr Kollege Ralf Banholzer stellte klar: "So, wie das Stadtfest jetzt ist, zieht es mich nicht hin. Das Konzept passt nicht mehr in die heutige Zeit." Und sein Kollege Hans-Peter Alf verwies auf den Turm und die Hängebrücke, die, so hoffe er, 2019 realisiert werde. Das müsse man thematisch beim nächsten Stadtfest in zwei Jahren reinbringen.

In den Fraktionen gab es breite Zustimmung für das Ansinnen der CDU. "Wir sollten mal zeigen, was wir können, und nicht nur ein paar Pommes hinstellen", meinte Jörg Stauss (FWV). Kleinere Eingriffe würden da nichts bringen. "Das Turmfest hat Begehrlichkeiten geweckt", konstatierte Heide Friedrichs. Ihrer Meinung nach könne das Stadtfest lebendiger werden, ohne dass es unbedingt teuerer werde.