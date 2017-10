Rottweil - Rottweil im Turmfest-Fieber. Nicht nur am Test-Turm selbst war am Wochenende viel geboten, auch in der Stadt selbst lockte ein umfangreiches Programm die Besucher an. Die Organisatoren hatten allen Befürchtungen zum Trotz Glück mit dem Wetter, so dass zehntausende Schaulustige nach Rottweil strömten.