Rottweil Turmbus ist bereits voll in Fahrt

Rottweil. Wie dem einen oder anderen vielleicht schon aufgefallen ist, fährt inzwischen ein mit Rottweiler Türmen beklebter Stadtbus von der Saline über den Bahnhof und die Untere Hauptstraße zum Thyssen-Krupp-Testturm sowie über den Friedrichsplatz wieder zurück zum Bahnhof und auf die Saline. Der Aufdruck auf der Linie 5015/12 stellt nicht nur die Rottweiler Türme dar, sondern weist auch auf Informationen zu den Baustellenführungen sowie auf Veranstaltungen in der Innenstadt hin. Hans Keller, der den Rottweiler Stadtbus betreibt: "Für uns war es wichtig, diese Linie rechtzeitig zu starten und damit ein Signal zu setzen, dass wir hier bereit sind, den zukünftigen Bedarf zu bedienen. Die Taktung ist auf den Zugverkehr abgestimmt, so dass Bahnkunden bequem zum Turm und in die Innenstadt gelangen können." Die Tourist-Information der Stadt Rottweil hat den Turmbus schon eingebunden. Bei einer Kombi-Führung für Gruppen, die Historie in der Innenstadt und Moderne am Testturm vermittelt, kann bereits der Bus mitgebucht werden.