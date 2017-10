Rottweil Turmbau als Spielfeld für Visionen

Rottweil. Das Thema liegt gewissermaßen in der Luft. Dass die Eröffnung – bis Freitag ist zunächst nur ein Teil der Ausstellung, die genau genommen "TurmBau I & II" heißt, zu sehen – nicht an gewohnter Stelle im Foyer des Sparkassen-Neubaus stattfindet, sondern im Dominikanermuseum, hat gute Gründe. Matthäus Reiser, Sprecher des Vorstands, verweist am Sonntagvormittag auf die Baumaßnahmen im Stammhaus. Energetische Sanierung und Erweiterung lassen keinen Ausstellungsbetrieb zu.

Weil die Kreissparkasse ohnehin Kooperationspartner von Landkreis, Stadt und Forum Kunst für den "kunst raum rottweil" im Dominikanermuseum ist, gibt es schon mal kein Raumproblem. Dass nach gut eineinhalb Jahrzehnten Ausstellungen zunächst zu kunsthistorischen Strömungen und Gruppen, dann zu den Farben und in der nächsten Abteilung zu den Materialien in der Kunst seit 2015 Themen künstlerischer Auseinandersetzung gezeigt werden, bildet natürlich eine goldene Brücke zu dem Thema 2017 in Rottweil schlechthin: Nach "BuchKunst" und "SchiffArt" gibt es eine bemerkenswerte Schau von Turmmodellen.

Dass nicht nur der Ort ein anderer als gewohnt ist, sondern auch das Zeitfenster für die Ausstellung deutlich später als gewohnt öffnet, ist dem Eröffnungstermin des Aufzugstestturms auf dem Berner Feld geschuldet. Ganz salopp formuliert: Wenn schon Turm, dann richtig. Und dann soll zeitgenössische Kunst am besten auch in Zusammenhang mit zeitgenössischer Turmarchitektur zu sehen sein. Das geht aber erst, wenn der Testturm für die Öffentlichkeit geöffnet wird. Ein bisschen Vorbereitung muss man nach dem Trubel des Eröffnungsfestes auch noch einplanen, bleibt also Mitte Oktober als Eröffnungstermin. Für die Ausstellung der Turmmodelle, nicht für den Turm, der ab kommendem Freitag den zweiten Teil der Ausstellung beherbergen wird. Im Foyer und auf der Aussichtsplattform gibt es dann weitere Ideen, Visionen, Kommentare, Interpretationen aus der Kunst zum Thema Turm zu entdecken.