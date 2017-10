Rottweil Turm-Selfies der Hit

Mit Kindern, allein, verliebt zu zweit, kunstvoll in der Dämmerung oder vom Riesenrad beim Turmfest aus – wie vielfältig, witzig und bunt diese Fotos sein können, zeigen die vielen Einsendungen, die bereits bei uns eingegangen sind.

Ihr schönstes Turm-Selfie belohnen wir mit zahlreichen Preisen. Neu hinzugekommen ist ein original Testturm-Liegestuhl der Stadt Rottweil. Zudem gibt es ein ePaper- und ein Kinderbote-Abo des Schwarzwälder Boten zu gewinnen, Turmtassen, Rottweil-Fußmatten, Bücher und einiges mehr.

Weitere Informationen: Senden Sie uns Ihr Turm-Selfie mit Name und Adresse per Mail an redaktionrottweil@schwarzwaelder-bote.de