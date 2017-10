Rottweil Turm-Fotografien in der Jugendherberge

Dem Betrachter eröffnen sich völlig neue Ein- und Ausblicke. Die Ausstellung in der Rottweiler Jugendherberge zeigt zudem etwa weitere 40 Bilder mit Stadtansichten aus ungewohnten Perspektiven.

Die Arbeiten, die von verschiedenen Autoren erstellt und zusammengestellt wurden, können täglich in der Jugendherberge in Rottweil in der Oberamteigasse 13 besichtigt werden. Der Eintritt in diese Ausstellung der BSW-Fotogruppe Rottweil in der ersten Etage der Jugendherberge Rottweil ist kostenlos. Die Fotografien sind laut Pressemitteilung bis zum Ende des Jahres zu sehen. Die Ausstellung ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.