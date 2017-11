Rottweil Türme und Tiere entführen in hellbunte Welt

Nach dem Titel des jeweiligen Bildes sucht man in der Ausstellung der Künstlerin, die am kommenden Wochenende in den Räumen der Arztpraxis Huber/Erath-Schellhorn in der Rottweiler Bergstraße eröffnet wurde, vergeblich. "Ich möchte dem Betrachter nichts vorgeben", sagt die Künstlerin.

Auch für sie berge ihre Arbeit manchmal Überraschungen, verrät sie über ihr Schaffen. Vor zehn Jahren hat Gaby Wilbs-Müller mit der Malerei begonnen. "Einfach so. Ich wollte das schon immer. Dann habe ich Leinwände, Pinsel und Farben gekauft, und einfach losgelegt", erinnert sie sich. Ihre Familie habe sie anfangs belächelt. "Wenn ich wusste, dass alle weg sind, dann habe ich meine Malsachen ausgepackt". Das sei damals noch in der Küche gewesen.

Seit vergangenem Jahr hat die Realschullehrerin ein eigenes Atelier, gleich unterhalb des Hochturms. "Das war unsere ehemalige Garage", erzählt sie und schwärmt zugleich davon, wie wunderbar es sei, wenn man seine Arbeit auch mal liegen lassen könne. Denn gemalt wird nur in der Freizeit oder überwiegend in den Ferien, da der Beruf ansonsten im Mittelpunkt steht. Und natürlich die Familie.