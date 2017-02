Rottweil Türme, Brücken, Bürgermeister

Rottweil. "Zwischen uns stimmt die Hygiene", sagte einmal der Vorstandsvorsitzende einer Aktiengesellschaft – nicht aus Rottweil, doch gar nicht so weit weg, und in Kulturdingen durchaus erfahren. Die "Schbruchbeidl" liefern gestern Abend das nötige Werkzeug. Nicht nur als musikalische Schmeichelpflegelinie, sondern durchaus mit Textpeeling-Effekten, ja, manche Feststellung in Sachen Stadtpolitik, -entwicklung und -personal mag beim Auftritt von Lippenstift, Deo, Zahncreme und Co. glücklicherweise sogar die Grenze zum Epilieren überschritten haben.

Ob die Hygiene stimmt, weiß niemand, die Chemie allerdings stimmt zwischen den Jungs von "Bschd...a Grubb!". Beziehungsweise den Mädels. Denn überüppig und furchtbar pink organisieren sie am Schmotzigen den Jungsesellinnenabschied von Jutta – und finden dabei allerlei Anlass, über Missstände herzuziehen.

Die "Männerstimmen" stehen zu ihrem Geschlecht. Punkt. Und seit sie am Schmotzigen in der Innenstadt unterwegs sind, eigentlich nur, damit ihnen Michael Bayer länger als Dirigent erhalten bleibt, gibt’s auch ordentlich was auf die Ohren. Nicht nur musikalisch fein, wie man das Ensemble aus Zeiten jenseits von Schmotzigen und Fasnet kennt, sondern ziemlich bissig. Das kann nicht jedem gefallen, wenn sie, nein, diesmal nicht auf den ersten Blick als Stadtprominenz, dem bürgerlichen Treiben in Rottweil auf den Grund gehen. Als Beduinen versuchen die, das Paradies zu finden. In Rottweil. Und, nein, nicht oberhalb des Schwarzen Tors, sondern überhaupt. Denn Verheißungen haben sie schon viele ausgemacht, allein, es mangelt am geeigneten Personal.