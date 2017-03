Rottweil Türkei-Nachfrage eher verhalten

So zeigen sich auch die Rottweiler Reisebüros bis jetzt zufrieden mit den Buchungseingängen. Besonders beliebte Urlaubsziele seien Spanien und Griechenland. Wegen der politischen Ereignisse in der Türkei weichen viele Urlauber auf solche Alternativen aus. Vor allem Griechenland profitiere davon, und insbesondere Zypern sei eine "starke Alternative", sagt Günter Hauser, Regionalleiter im Reisebüro Bühler. Aber auch Ägypten sei stark im Kommen, besonders in der Frühjahrszeit, wo die meisten Urlauber von der Kälte im Heimatland in die Wärme flüchten wollen.

Stark im Kommen sei auch Deutschland, beobachtet Harika Özmen vom Reisebüro Baca-Reisen. 2016 sei für die Türkei ein "krisengebeuteltes" Jahr gewesen. Man sei mit einem blauen Auge davon gekommen, sagt sie schmunzelnd. Reisen in die Türkei seien zwar gebucht worden, doch sehr verhalten. Kunden hätten auch zunehmend Fragen zur Sicherheit. Angesichts der momentanen Umstände, auf die auch das Auswärtige Amt in Berlin mit verschärften Reisehinweisen reagiert, verständlich. Das Frühbucher nach Türkei-Alternativen suchen, bestätigt auch Julia Wizemann vom Thomas-Cook-Reisebüro.

Kreuzfahrten zunehmend beliebter