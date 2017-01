Rottweil Tür zurück ins normale Leben finden

Die Hilfe für die Betroffenen finanziert der Weiße Ring aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen sowie Bußgeldern. In Rottweil waren im abgelaufenen Jahr insgesamt sechs ehrenamtliche Mitarbeiter für den Weißen Ring im Einsatz.

"Ab Januar 2017 gibt es jedoch eine Veränderung", so Schneckenburger. "Die Außenstelle ist qualitativ gut aufgestellt und in ein breites Netzwerk eingebunden, somit kann ich beruhigt die Leitung an meine Nachfolgerin Marlies Kwasnitza übergeben. Es wäre aber sehr wünschenswert, wenn wir personell aufstocken könnten." Dies sei, nicht zuletzt durch die gestiegene Zahl von Opferfällen, geboten.

Wer an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Weißen Ring im Landkreis Rottweil interessiert ist, kann sich melden. Weißer Ring Rottweil, Telefon 0151/55164707, e-mail: marlieskwasnitza.wr@gmail.com

Der Weiße Ring wurde im Jahre 1976 in Mainz gegründet als "Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.". Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Der Verein unterhält ein Netz von rund 3200 ehrenamtlichen und professionell ausgebildeten Opferhelfern in bundesweit 420 Außenstellen. Der Weiße Ring hat rund 50 000 Mitglieder und ist in 18 Landesverbände gegliedert. Er ist ein sachkundiger sowie anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien in allen Fragen der Opferhilfe. Der Verein finanziert seine Tätigkeit aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, testamentarischen Zuwendungen sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängten Geldbußen.