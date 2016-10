Rottweil Tüfteln und experimentieren ohne Zeitdruck

Rottweil. Tom und Johannes aus der 8b sind hochkonzentriert. Mit ruhiger Hand träufelt Johannes einige Tropfen destilliertes Wasser auf ein Gemisch aus Kaliumcarbonat und Natriumsulfit, während Tom die Anzeige der Waage überwacht. Wenn alles gut geht, können die beiden Leibnizianer im Anschluss zaubern. Ein bisschen jedenfalls. Denn an diesem Morgen stellen sie unter der Anleitung von Chemielehrer Ingo Merz so genannte Magic Pens her. "Die funktionieren im Prinzip wie ein Tintenkiller", erklärt Gino aus der KS I, der beim dritten Science Day am Leibniz-Gymnasium hilft, eines von fünf Projekten zu betreuen. "Chemie ist einfach klasse", schwärmt Gino und betont: "Dass ich das Fach vierstündig belege, war mir in der zehnten Klasse sofort klar." Die Freude am naturwissenschaftlichen Arbeiten dürfen mehr als 80 Leibnizianer der Klassen acht bis zehn ebenfalls hautnah erleben. "Mit einem solchen Science Day können unsere Schüler einmal länger an einem ganz bestimmten Projekt tüfteln", erklärt Norbert Kleikamp und setzt sich ein Stockwerk über den Chemieräumen eines der selbst gebauten Holzgestelle auf.