Rottweil Trügerische Ruhe in Berlin

Solisten, Chor und Band des Droste-Hülshoff-Gymnasiums haben sich an das weltbekannte Musical gewagt und bringen es in der Fassung von Joe Masteroff und mit der Musik von John Kander auf die Bühne des Festsaals der Gymnasien, Beginn des Stücks ist um 19.30 Uhr. Karten zu acht und fünf Euro (ermäßigt) gibt es im Vorverkauf in den Buchhandlungen Klein und Kolb und im Sekretariat des DHG.