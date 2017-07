Rottweil Trotz Jobs Leistungen bezogen

Zuvor hatte die für den Angeklagten zuständige Hauptsachbearbeiterin des Landratsamts konstatiert: "Das war der Beginn der Flut an Flüchtlingen, da ist bei uns auch viel schief gelaufen." Es habe keine speziellen Belehrungen der Flüchtlinge über ihre Pflichten gegeben. Zwar seien Schreiben an die Flüchtlingsunterkunft per Post rausgegangen, ob diese aber bei den Adressaten ankamen, steht auf einem anderen Blatt. Ohnehin seien die Schreiben zu dieser Zeit nur auf deutsch formuliert gewesen und nicht in den Landessprachen der Asylbewerber. "Wir hatten schlichtweg keine Zeit, das auf die Reihe zu kriegen", meinte die Zeugin.

Der Angeklagte beteuerte, übersetzt von einer Dolmetscherin: "Ich wusste nicht, dass ich jemanden informieren sollte." Er habe weder gewusst, dass er eine Arbeitserlaubnis brauche, noch dass er hierzu hätte Angaben machen müssen. Auch habe er nie einen Bescheid über seine Leistungen bekommen. Bezüglich einer Unterschrift auf einem Antrag auf Leistungen, den er gemeinsam mit einer Helferin des Arbeitskreis für Asyl ausgefüllt haben soll, sagte er: "Das ist nicht meine Unterschrift. Ich habe das Formular noch nie gesehen." Von der Helferin, und dass er beim Landratsamt persönlich vortsellig geworden sein soll, wollte er auch nichts wissen.

Der junge Mann war bereits 2014 wegen des Handelns mit Marihuana in 85 Fällen zu einer Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Seitdem habe er sich jedoch als zuverlässig erwiesen. Er habe sich an die Bewährungsauflagen gehalten, und seit dem Zugang des Rückforderungsbescheids zahle er monatlich 40 Euro von den fälschlicherweise erhaltenen Leistungen zurück. "Ich denke, dass er auf einem positiven Weg ist", erklärte sein Verteidiger.

Die nächsten sechs Monate muss der Angeklagte dem Gericht weiterhin nachweisen, dass er die 40 Euro monatlich zurückbezahlt. Hält er sich an diese Auflage, wird das Verfahren endgültig eingestellt.