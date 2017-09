Rottweil Trickdiebe ergaunern Handtasche

Gegen 13 Uhr wartete eine Frau neben ihrem geparkten BMW auf ihren Freund, der in dem Schnellrestaurant noch etwas holte. Die Frau hatte zuvor ihre Handtasche im Kofferraum verstaut und begab sich zum Fahrersitz, um eine Jacke ebenfalls in den Kofferraum zu bringen. Dabei wurde die 30-Jährige von einem Mann in ein Gespräch verwickelt. Sie legte dann ihre Jacke in den Kofferraum und fuhr gemeinsam mit ihrem Freund in Richtung Metzingen. Dort stellte sie fest, dass die Handtasche fehlt.

Vermutlich hatte ein Unbekannter, während sie auf dem Parkplatz abgelenkt war, die Designer-Tasche mitsamt Inhalt aus dem Kofferraum entwendet. Den Wert von Tasche und Inhalt beziffert die Polizei mit mehr als 3000 Euro. Der Mann, der die 30-Jährige angesprochen hat, wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und von normaler Größe und Statur. Er war vermutlich Südländer. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.