Rottweil Trendfactory setzt Turmeröffnung in Szene

Rottweil. "Die Trendfactory hat mit ihrem Konzept absolut überzeugt", sagt Oberbürgermeister Ralf Broß, der beim Pressegespräch über die Entscheidung in nicht öffentlicher Sitzung berichtet. Dabei habe man, so betont er, am Mittwochabend noch gar nicht gewusst, für welche Agentur sich Thyssen-Krupp entschieden hatte.

Die Stadt und der Weltkonzern hatten jeweils eine Agentur gesucht, die das große Eröffnungswochenende konzipiert, plant und umsetzt. "Thyssen-Krupp plant die Eröffnung des Aufzugstesturms auf dem Berner Feld in eigener Zuständigkeit, die Stadt plant das Bürgerfest dazu – auf eigene Kosten", erklärt Broß.

Im August seien die Agenturen, die es in die engere Wahl geschafft haben, gebrieft worden, was erwartet wird. Wichtiger Punkt sei dabei vor allem für die Stadt gewesen, dass die Innenstadt mit einbezogen und eine Verbindung zum Berner Feld geschaffen wird. "Es soll ein großes Fest werden, nicht eines, das auf zwei Örtlichkeiten verteilt ist", so Broß. Wie nun die Trendfactory diese und weitere Aufgaben in ihrem Konzept gelöst hat, soll noch nicht verraten werden. Dass es nun eine gemeinsame Agentur ist – und dann noch aus Rottweil, sei laut Broß ein Glücksfall.