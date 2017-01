Rottweil Treffen ist auch eine große Chance

Berichte machen Mut

Für besondere Impulse sorgen beim Frauenfrühstück immer die Referentinnen. Es sind Frauen aus unterschiedlichen Ländern, die ihre Lebensgeschichten erzählen. Sie motivieren, inspirieren und machen Mut. Sie zeigen auf, was wichtig ist, um in der neuen Heimat anzukommen. Themen wie Gesundheit, Reisen, Traditionen und Familie stehen oft im Fokus – aber auch Zwangsheirat und häusliche Gewalt. "Einige Frauen haben so viel durchgemacht und sind trotzdem stark geblieben und blicken zuversichtlich in die Zukunft. Jede einzelne Frau hat eine Spur hinterlassen", sagt Liberatore.

Dankbar ist sie auch den Teilnehmerinnen des Frauenfrühstücks: "Die Frauen haben für sich etwas mitgenommen, aber sie haben auch viel gegeben. Sie haben mich all die Jahre unterstützt und mitgeholfen." Sie weiß, wie stark das Frauenfrühstück zusammenschweißt. "Hier sind viele Freundschaften entstanden. Und die Frauen haben sich untereinander immer unterstützt", erklärt sie.

Unter der Leitung von Valentina Primiceri werden sich die Frauen in diesem Jahr immer am letzten Samstag im Monat treffen. Primiceri kommt aus Italien und lebt seit 2014 in Rottweil. Die Kunsthistorikerin hat in ihrem Heimatland Ausstellungen und Seminare organisiert und Kunstprojekte begleitet. "Das Organisieren macht mir Spaß", sagt sie. Primiceri freut sich auf ihre neue Aufgabe: "Das Frauenfrühstück ist gleichzeitig ein soziales, ein internationales und ein integratives Projekt." Auch sie weiß, wie schwer es ist, das Leben in einem fremden Land neu aufzubauen. "Dieser internationale Treff ist für viele Frauen eine große Chance", ist Primiceri überzeugt. Um mehr Frauen zu erreichen, ist es ihr wichtig, mit dem Frauenfrühstück in den sozialen Netzwerken präsent zu sein. "Es wird noch viele Überraschungen geben, aber ich will nicht zu viel verraten", schmunzelt die neue Leiterin.

Gemeinsames verbindet

Ihr besonderer Wunsch ist es, das Thema der Verbindung zwischen den Kulturen aufzugreifen. "Geschichte, Brauchtum, Tanz – es gibt viele Unterschiede, aber auch erstaunlich viele Gemeinsamkeiten", davon ist die Kunsthistorikerin immer wieder fasziniert. Sie freut sich, am morgigen Samstag viele Frauen begrüßen zu können und verspricht: "Ich werde mein Bestes geben. Es ist sehr wichtig für mich, dass sich das Frauenfrühstück im Kutschenhaus als Plattform für Frauen weiterentwickelt."