Rottweil Trauer findet Antwort

Themen wie Selbsterfahrung, Gesprächsführung, Schuld und Scham, Riten und Rituale und Kinder- und Jugendtrauer standen praxisorientiert im Mittelpunkt.

Ziel ist die Bildung eines Trauernetzwerkes in der Region. Auch im Hospiz am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen soll es eine neue Trauergruppe geben, und mit dem Trauerwandern eine neue Form der Bewältigung.

Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes dankte besonders Kursleiterin Ulrike Backhaus aus Siegburg für ihre hervorragende Begleitung. Die Teilnehmer waren (Foto von links) Daniela Rasp (Kinder- und Jugendtrauerarbeit Rottweil), Natalie Köllner (Stadt Tuttlingen), Eva Saternus-Hensch (Notfallseelsorge), Ingrid Dapp (Hospiz am Dreifaltigkeitsberg), Marius Schad (Stadt Tuttlingen), Petra Sommer (Hospiz am Dreifaltigkeitsberg), Patrick Ott (Hospizgruppe Tuttlingen), Markus Schilling (Schul-, Notfall- und Feuerwehrseelsorge), Manuela Petrella (Hospiz am Dreifaltigkeitsberg), Raphaela Rothweiler (Hospiz am Dreifaltigkeitsberg), Inge Gellert (Hospizgruppe Spaichingen), Diane Kraus (Kinder- und Jugendtrauerarbeit Rottweil), Annerose Hipp (Hospizgruppe Tuttlingen), Brigitte Langlois (Palliativzentrum Villingen-Schwenningen) zusammen mit dem Leitungsteam Ulrike Backhaus und Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes.