Rottweil Tragödie zerstört Aistaiger Idylle

Oberndorf-Aistaig. Es ist der perfekte Morgen, um eine Tasse Kaffee draußen zu trinken und die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings zu genießen. Der Tag ist noch jung, es gibt viele mögliche Aktivitäten. Für eine Familie aus dem Dorf am Neckar werden die Sonntage nie wieder so sein wie bisher. Denn in einem Wohngebiet, idyllisch gelegen am Hang in der Nähe des Ortsausgangs von Aistaig Richtung Dornhan-Weiden, hat sich am gestrigen Sonntag ein blutiges Drama ereignet.

Die Gerichtsmediziner der Polizei treten aus dem Haus und streifen sich die Schutzkleidung ab. Die Spurenaufnahme scheint fürs Erste erledigt zu sein.

Gestern Morgen gegen 10 Uhr ging ein Notruf in der integrierten Leitstelle der Polizei ein – mehrere Verletzte in einem Einfamilienhaus im Oberndorfer Stadtteil Aistaig.