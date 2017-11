Rottweil Torsten Stumpf einstimmig als SPD-Chef im Kreis bestätigt

Rund 45 Minuten dauerte der erste Rechenschaftsbericht, den Torsten Stumpf in der "Sonne" in Schiltach abgab. Er blickte auf die Landtagswahl und die Bundestagswahl vor wenigen Wochen zurück. Die SPD in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sei näher zusammengerückt. Dafür habe es vom Staatsanzeiger in der Kategorie Landkreise für die drei Kreisverbände Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar sogar einen dritten Preis gegeben.

Zentrale Themen in der Arbeit der Rottweiler Kreis-SPD seien unter anderem Industrie 4.0 und die Frage nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, das auf seine Vor- und Nachteile abgeklopft wurde, gewesen.

Da die Kreis-SPD über keinen eigenen Abgeordneten im Bundestag und im Landtag verfügt, schauten die Abgeordneten Johannes Fechner (Bundestag) und Sabine Wölfle (Landtag) regelmäßig vorbei. Beide Abgeordnete stünden hinter dem Ausbau der Gäubahn und der Forderung nach der Talumfahrung Schramberg.