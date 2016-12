Rottweil Tor zur Adventszeit sanft aufgestoßen

Georg Philipp Telemanns Vertonung des Textes "Machet die Tore weit" gelangte zu einem dramatisch inszenierten Höhepunkt beider, sowohl Chor, als auch Orchester. In vollem Klangvolumen und raschen Tempi-Wechseln sangen die Münstersängerknaben in klarer Schönheit in geschlossener Einheit, die Koloraturen gekonnt herausgearbeitet, diesen Adventstext der Öffnung auf das Kommende. In zarter Stimmführung wurde das Advents-Kyrie "Maria durch ein’ Dornwald ging" vorgetragen. Durchaus beabsichtigt ließ Chorleiter Philipp Klahm die älteren und jüngeren Scholaren a capella auftreten. Vom Text her sehr durchdacht, sangen die tiefen Stimmen allein einen gregorianischen Choral und die bekannte Weise "Es kommt ein Schiff geladen", während die hohen, jüngeren Sänger einfachere Volksweisen und Schlaflieder auf das heilige Kind – zum Teil verzierend vom Orgelpositiv begleitet – weich und absolut präzise vortrugen.

Als weiteres musikalisches Kleinod gestalteten die Münstersängerknaben Michael Prätorius’ "Der Morgenstern ist aufgegangen" sprachlich äußerst exakt und brachten die Fülle des Paradieses im Lied durch ihr Crescendo zum Ausdruck. Diese gelungene musikalische Umsetzung war um so erstaunlicher, als beide Chöre nur aus 17 und 16 Sängern bestanden.

Das bekannte Lied "In dulci Jubilo" von Dietrich Buxtehude in Begleitung von zwei Streichern und Orgelpositiv erklang in großer Leichtigkeit, die Koloraturen überlagerten schwerelos den Textinhalt.

Deutlich gesteigert sangen die Chöre das Lied "Es lagen im Felde die Hirten bei Nacht" von Christian Lahusen, wobei hier der Text stimmlich gelungen interpretiert wurde. Noch einmal übernahmen die älteren Sänger das "Benedicamus", variierend, leicht und sicher dargeboten, um mit Crescendo aller Sänger im "Gloria in excelsis Deo" aus "Transeamus" von Joseph Ignaz Schnabel einen kraftvollen Schlussakzent zu setzen.

Der große Beifall galt den Münstersängerknaben und dem Ensemble Capella Vivace, aber an diesem Abend vor allem Philipp Klahm für sein überaus gelungenes Konzertdebüt. Mit zwei Zugaben bedankte sich dieser seinerseits bei den Konzertbesuchern.