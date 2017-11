Rottweil Tödlicher Unfall: Hund hat Rettung erschwert

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Lkw-Fahrer im Führerhaus eingeklemmt, die Rettungskräfte gingen gleich zur Menschenrettung über. Diese gestaltete sich auch wegen eines Hundes, den der Mann im Führerhaus dabei hatte und der verletzt worden war, nicht einfach. Es sei dadurch erschwert gewesen, zu der schwerstverletzten Person vorzudringen, sagte Stadtbrandmeister Frank Müller.

Wie bereits berichtet, gelang es den Rettungskräften zwar, den 49-jährigen Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus zu befreien, er starb jedoch noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Der verletzte Hund kam in eine Tierklinik nach Villingen.

Auch Umweltamt ist am Unfallort bei Rottweil-Nord gefragt