Rottweil Tim Anders behauptet sich als Straßenmusiker in Berlin

"Vor allem im Sommer muss man früh dran sein, um noch einen guten Platz zu bekommen", weiß er. In einem Tunnel bei der Siegessäule sammelte er seine ersten Fans als Straßenmusiker und damit Kontakte – zu anderen Musikern, Fotografen, Barbesitzern und zu seinem Produzenten aus Offenburg.

"Die Straße ist eine gute Schule, man muss sich selbst behaupten können", erzählt der 22-Jährige. Zusätzlich zur Straßenmusik spielt Tim Anders Bar- und Clubkonzerte – zuletzt auch in kleinem, familiären Kreis im Rottweiler Plattenladen Music Box bei einem Besuch in der alten Heimat. "Es war schön, die ganzen bekannten Gesichter zu sehen und zu zeigen, was in den letzten zwei Jahren aus mir geworden ist", sagt der Wahl-Berliner. "Es war wie eine Rückkehr in die Vergangenheit". Seine Familie und seine Freunde wohnen noch immer in Rottweil, alle paar Wochen fährt er auf Besuch in den Süden.

Konzert in der Heimat überzeugt Skeptiker

Die Texte seines ersten Albums sind melancholisch und enthalten viele verarbeitete Emotionen. Daher auch der Name des Albums: "Thoughts, Words & Moments" – Gedanken, Worte und Momente.

In den Songs geht es um Dinge, die ihn persönlich bewegen, Liebe, Freunde, Alltägliches. Dabei lässt er sich gerne von der Natur inspirieren, erzählt er. Sein Lieblingsstück auf dem Mitte Oktober erschienenen Album, "Homeless for a While" (deutsch: Obdachlos für eine Weile), schrieb er am Neckar, kurz vor seinem Umzug nach Berlin. Darin beschreibt er seine Erwartungen vom Leben als Straßenmusiker ohne viele Sicherheiten.

Als er seinen Plan damals seiner Familie und Freunden in Rottweil eröffnete, erfuhr er zwar Unterstützung, doch sein Vorhaben wurde zunächst skeptisch beäugt. Mit seinem Auftritt kürzlich in der "Music Box" und in der "Alten Post" im Sommer überzeugte er auch die letzten Skeptiker. Auch der Plattenvertrag beweist, dass er die richtige Entscheidung hinsichtlich seiner Musikerkarriere traf, erzählt Anders.

Obwohl ihm die Straßenmusik mehr am Herzen liege, möchte er in Zukunft vermehrt Konzerte spielen, im Sommer auch auf Festivals. "Ich möchte mit meiner Musik noch mehr Leute erreichen."