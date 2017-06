Rottweil Tierische Zeiten sorgen für Spaß

"Tiere haben eine ganz besondere Bedeutung für die kindliche Entwicklung. Und normalerweise finden im Kindergartenalltag kaum Begegnungen mit Huhn, Schaf, Hase oder Pferd statt", so Lepre. Eine Kollegin von ihr habe die Idee für den Kindergartenbauernhof gehabt. Und das gesamte Team sei sofort begeistert gewesen. Und so halten nun nach und nach verschiedenen Tiere des Kleintierzuchtvereins Wittershausen bei Sulz Einzug im Kindergarten. Die Hühner sind bereits da. Und auch ein paar Enten. Pferd Luca ist nur für kurze Zeit zu Gast, die anderen Tiere bleiben bis zum Sommerfest am 14. Juli im Kindergarten.

"Beim Umgang mit den Tieren können Erfahrungen gemacht werden, die eine Basis für einen respektvollen Umgang mit Tieren bilden", sagt die Kindergartenleiterin, die – ebenso wie ihre Kolleginnen – begeistert ist, dass die Kinder so große Freude daran haben. In den nächsten Wochen werden noch Truthahn und Hasen Einzug halten. Die Kinder dürfen also gespannt sein.