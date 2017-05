Rottweil Tiefgründiges Burri-Stück

Wenn nur die lästige naturverbundene Sarah nicht stören würden. Den Michael gebar sie an einem kalten Tag auf einem Feld, ließ das Kind nie taufen. Jetzt möchte Mabel ihn heiraten? Mit Argwohn beäugt die fahrende Lady den Klerus, zieht doch lieber auf vier Rädern und unter einer Plane durch die Welt. "Wer sein Geschäft macht mit der Angst…", bemerkt sie verächtlich zum Pfarrer.

Mabel hingegen versucht mit allen Mitteln, Michael zu heiraten, doch der Pfarrer sträubt sich gegen den Ungläubigen. Ist der Wille zum ewigen Band überhaupt da, maßt sich dieser an zu prüfen. Außerdem steht die zickige Querulantin im Zoff zu Sarah und meint trotzig: "Es ist nicht erforderlich zum Ehestand, dass man eine Schwiegermutter hat". Derweil nimmt der Pfarrer Michael ins Gespräch, dessen Weltanschauungen sich zu verändern scheinen. Oder am Ende doch nicht? Der Kirchenmann drängt den Vagabunden Almosen auf und nennt den Scherenschleifer am Ende eine Landplage. Autsch, das trifft.

"Der Kirche gibt man…", erkennt Michael und Mabel ergänzt trocken: "… und kriegt nichts". "Ihr werdet ausgehalten für eine Aufgab‘, die ihr euch selbst wählt". Aber so wird das nichts mit dem Verheiraten. Gibt es nicht so etwas wie eine Not-Ehe? Sarah versäuft lieber ihre gesparten Groschen und zieht danach über Felder, vorbei an blühenden Bäumen. Humoristisch krönt am Ende eine amüsante Lösung die Geschichte. Das Stück anzusehen macht Spaß und den kann man nochmals haben: Am Samstag 3. Juni, am Sonntag, 4. Juni, sowie an den Samstagen, 10. und 17. Juni, im "Adler" in Rottweil-Hausen. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr.