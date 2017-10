Rottweil TG Rottweil erkämpft sich Ausflug in den Europa-Park

In einer Team-Challenge kämpften die Klassen um einen Ausflug in den Europa-Park. Dabei beantworteten sie Fragen zum Unternehmen und sammelten Punkte an digitalen Stationen, die quer über das Firmengelände verteilt waren. Es gab viel zu entdecken: Drohnen wurden durch einen Parcours gesteuert, Tischtennisbälle mit Gedankenkraft bewegt, kleine Rennwagen fuhren autonom Rennen, und in einem Virtual-Reality-Park befanden sich die Schüler im Nu in einer anderen Welt.

Anklang fanden dabei auch bekanntere Aktivitäten wie eine Kartbahn, ein kniffliger Laserparcours oder kleine Touren mit dem Segway. Auch kulinarisch kam jeder auf seine Kosten: Mehrere Foodtrucks mit einem vielfältigen Angebot stillten den Hunger.

Zum krönenden Abschluss wurden die Eingangsklasse Technik und Management/Mechatronik sowie die Mechatronikklasse der Jahrgangsstufe 2 als Sieger geehrt. Sie setzten sich punktgleich im Wettbewerb durch und konnten als Belohnung für den geteilten ersten Platz den Ausflug in den Europa-Park erringen.