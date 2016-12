Rottweil Teufel bekommt ein Zeugnis mit

Stellvertretend für die Schulführung nutzte Christoph Sander die Gelegenheit und brachte seine Sorge über die politische Entwicklung in Bezug auf die Novellierung des Privatschulgesetzes zum Ausdruck. Nach aktuellem Stand gehe die Neufassung des Kultusministeriums zu Lasten der Freien Schulen und Eltern. Das Freie Schulwesen in Baden-Württemberg werde dadurch erheblich gefährdet.

Trotz dieses aktuellen Hintergrunds freuten sich die Schüler über den Besuch des Abgeordneten und den Austausch mit ihm. Die Zehntklässler berichteten anschließend über die Gelegenheit, einmal einen Politiker "hautnah" zu erleben und mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Anfangs beschrieb Teufel seine Arbeit im Landtag in Stuttgart und in seinem Wahlkreis Rottweil. Drei Tage in der Woche arbeite er in der Landeshauptstadt, die übrige Zeit sei er im Wahlkreis unterwegs, wo er etwa Betriebe besuche oder Bürgersprechstunden in seinem Büro im Bahnhof Rottweil anbiete. Stefan Teufel betonte, dass es ihm sehr wichtig ist, dass die Provinz nicht abgehängt wird und er sich deshalb für schnelles Internet einsetze.