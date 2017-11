Rottweil Testturm schmückt neuen Schwibbogen

In der Vorweihnachtszeit haben Kunsthandwerker Hochkonjunktur. Da zeigt sich, ob die Arbeit der vergangenen Wochen und Monate in die richtige Richtung ging. Bei Erwin Gaiser, der in Flözlingen seine Werkstatt betreibt, ging es bislang immer ins Gasthaus "Flammer", wo er eine Auswahl seiner Arbeiten präsentierte. Die Schwibbögen, die er seit mehr als einem Dutzend Jahren macht, den Kurrende-Leuchter, nach wie vor mit das aufwendigste Stück in seiner Arbeit, aber auch Drechselwaren, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen.

Klar, wer so einen Draht zum Holz hat wie Gaiser, der ringt dem von der Natur gestalteten Material auch ein paar besondere Effekte ab. Dieses Jahr ist alles aber ein bisschen anders. Das fängt mit dem Ausstellungslokal an – aus gesundheitlichen Gründen ist die Ausstellung im "Flammer" nicht machbar – und hört bei Gaisers Paradedisziplin auf.

Für sein neuestes Schwibbogen-Modell wirft er gleich zwei Gestaltungsprinzipien über den Haufen. "Das ist ein gigantisches Bauwerk", sagt Erwin Gaiser. Sein Blick streift über den neuen Schwibbogen hinüber zu den gezeichneten und gedruckten Vorlagen. Sie bilden den Aufzugs-Testturm von Thyssen-Krupp in Rottweil ab. Immer wieder fuhr – und fährt – Gaiser zur Baustelle. Er sieht den Turm förmlich wachsen. Und dieser Turm wächst in ein Bild hinein, das er vor vier Jahren schon einmal gemacht hat: Die Rottweiler Stadtsilhouette, zu der die Spitzen vom Turm der Kapellenkirche, dem Hochturm, vor dem das Schwarze Tor ebenfalls seinen Platz bekommt, und der Münsterturm gehören. Als Auftragsarbeit macht Gaiser damals die Arbeit. Eines der Exemplare des "Rottweiler Bogens" ist in Rottweil geblieben, die anderen drei haben dessen Kinder in die halbe Welt verteilt.