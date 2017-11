Rottweil Test-Turm: Wann werden Gastronomen wach

18 .000 Besucher auf der höchsten Aussichtsplattform Deutschlands, mehr als 26.000 im gleichen Zeitraum am Testturm, erfasst von den Sensoren am sogenannten Feldherrenhügel – die Zahlen, die der städtische Wirtschaftsförderer André Lomsky am Mittwochabend in der Sitzung des Gemeinderats erläutert, werfen bei den Stadträten Fragen auf. Waren also in den ersten Wochen seit dem Turmfest 44.000 Menschen am Testturm oder waren neben den 18 000, die mit dem Aufzug in 232 Meter Höhe gefahren sind, eben noch weitere 8000 an der Baustelle? Oder: Wie viele der Touristen am Turm finden dann auch noch den Weg in die Stadt?

Lomskys Ausführungen zu den Aktivitäten der Stadt in Sachen Testturm – von der Präsenz der Tourist-Information auf der Aussichtsplattform über die Öffentlichkeitsarbeit und Stadtführungen bis hin zur Beschilderung – erntete bei den Stadträten viel Lob. Nach zweieinhalb Jahren Baustellen-Marketing geht es nun um das Go-Live-Marketing. Augmented-Reality-App, Imagefilm, Ideen für einen Rundweg am Turm und ein Leitsystem im Berner Feld spricht der Wirtschaftsförderer an. Beobachtungen und Rückschlüsse aus den bisherigen Besucherzahlen legt Lomsky am Mittwochabend ebenso dar.

Die Stadträte sind begeistert an Bord, steuern ihre Anregungen bei und spiegeln dafür Ideen aus der Diskussion um die Bewerbung um eine Landesgartenschau. Hermann Breucha (FWV) etwa stößt mit dem Vorschlag, eine Shuttle-Verbindung zwischen Innenstadt und Berner Feld mit autonom fahrenden Busse mit Elektroantrieb als Feldversuch anzubieten, auf breite Zustimmung im Rund.