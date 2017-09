Rottweil Test-Turm: Tierschützer retten Turmfalken

Zuvor hatte der Wachdienst wohl vergeblich versucht, die Vögel nach oben zu scheuchen und ihnen so den Weg in die Freiheit zu zeigen. Denn die Besucherplattform ist nach oben offen. Allerdings ist das für die Tiere nicht ersichtlich. "Die Vögel können nicht erkennen, dass über ihnen der Weg frei ist, sie wollen horizontal wegfliegen", erklärt Joachim Gommel, Vogelspezialist bei der Rottweiler Naturschutzbehörde, der gemeinsam mit einem Kollegen zum Turm geeilt war. Er vermutet, dass sich zunächst ein Turmfalke auf die Plattform verirrt und dann laut gerufen hat – woraufhin ihm zwei weitere folgten. Ein Männchen und zwei Weibchen saßen daraufhin verdutzt hinter der Glasfassade. Turmfalken auf dem Turm – aber eben nicht so, wie man sich das vorstellt.

Joachim Gommel hält es für unwahrscheinlich, dass sich die Tiere am Thyssen-Krupp-Turm ansiedeln wollten. Sie seien wohl in dieser Flughöhe – immerhin 232 Meter – unterwegs gewesen, was nicht ungewöhnlich sei. Einen konzentrierten Vogelzug gebe es im Bereich des Aufzugstestturms aber nicht, betont der Fachmann. Die Glasfassade, die rings um die Plattform führt, könnte sich seiner Ansicht nach aber durchaus als Problem erweisen, weil Vögel, wenn sie erst mal hinter dem Glas gelandet sind, nicht mehr selbst herausfinden.

Bislang sei das allerdings der erste Fall oben auf dem Turm gewesen, sei ihm vor Ort versichert worden. Gegen das viele Glas am Fuß des Turms seien allerdings schon mehrfach Vögel geflogen, weiß Gommel. Auch hier müsse man die Entwicklung weiter beobachten. Er habe für weitere Vogel-Notfälle seine Kontaktdaten dagelassen. Der Wachdienst sei dankbar über die Anlaufstelle und werde sich gegebenenfalls bei ihm melden. "Ich gehe eher davon aus, dass das ein Einzelfall war", sagt Joachim Gommel. Wenn es weitere verirrte Vögel gibt, müsse man aber über eine Lösung nachdenken – beispielsweise ein Netz über der Plattform.